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Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
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Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела 

Аргументы Недели 8 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Армия Российской Федерации в случае конфликта с Вооруженными силами Украины на территории Донбасса способна победить противника без единого выстрела. Об этом рассказывается в материале, появившемся в блогосфере.
Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в Киеве безосновательно обвиняют РФ в военном присутствии в зоне конфликта. Если бы российские части действительно вошли в Донбасс, они бы действовали не так, как это представляется украинской стороне, отмечает автор статьи.
Блогер прогнозирует, что в ходе гипотетического конфликта армия России применит средства радиоэлектронной борьбы, которые выведут из строя всю электронику ВСУ. Против живой силы будут использованы системы ультразвукового поражения. Воздействие импульсов, генерируемых данными системами, вызывает у солдат панику и желание, бросив оружие, немедленно покинуть поле боя.
После осуществления описанных действий военные РФ возьмут противника голыми руками, отмечается в процитированном материале. При таком сценарии Москве не нужно задействовать традиционные вооружения.
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