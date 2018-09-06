Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела

Армия Российской Федерации в случае конфликта с Вооруженными силами Украины на территории Донбасса способна победить противника без единого выстрела. Об этом рассказывается в материале, появившемся в блогосфере.

Канал «Крым Pro+» в « Яндекс . Дзен» пишет, что в Киеве безосновательно обвиняют РФ в военном присутствии в зоне конфликта. Если бы российские части действительно вошли в Донбасс, они бы действовали не так, как это представляется украинской стороне, отмечает автор статьи.

Блогер прогнозирует, что в ходе гипотетического конфликта армия России применит средства радиоэлектронной борьбы, которые выведут из строя всю электронику ВСУ. Против живой силы будут использованы системы ультразвукового поражения. Воздействие импульсов, генерируемых данными системами, вызывает у солдат панику и желание, бросив оружие, немедленно покинуть поле боя.

После осуществления описанных действий военные РФ возьмут противника голыми руками, отмечается в процитированном материале. При таком сценарии Москве не нужно задействовать традиционные вооружения.