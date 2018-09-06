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Военные аэродромы в Екатеринбурге и Новосибирске обновят до конца года
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Военные аэродромы в Екатеринбурге и Новосибирске обновят до конца года 

ТАСС 8 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные аэродромы Кольцово и Толмачево, которые находятся в Екатеринбурге и Новосибирске, обновят до конца 2018 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"На двух военных аэродромах до конца года будут заменены аэродромные плиты и увеличены места для стоянки самолетов. Работы пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволит увеличить пропускную возможность данных военных аэродромов", — сказали в пресс-службе.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что три военных аэродрома планируется обустроить на территории округа до конца 2020 года. По словам командующего, всего к исходу 2020 года в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.
14-я армия ВВС и ПВО в Центральном военном округе была сформирована в августе 2015 года. В зоне ответственности объединения — воздушное пространство над 29 субъектами Российской Федерации и более 3 тыс. км государственной границы. Летчики выполняют учебно-боевые задачи в небе Киргизии, Таджикистана и Казахстана, осуществляют поисково— спасательное обеспечение запусков и посадок пилотируемых космических кораблей.
На вооружении армии находятся истребители-перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24 и Ми-26, зенитные ракетные системы С-400 и С-300.
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