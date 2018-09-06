Чтобы лучше видеть: ВСУ запасается мощными тепловизорами для ракетных комплексов

О том, что украинская армия активно закупает в этом году мощные тепловизионные камеры для переносных противотанковых комплексов и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия рассказала электронная версия газеты «Военно-промышленный курьер». Издание ссылается на китайскую платформу 52wmb, отслеживающую экспортно-импортные операции в сфере вооружений.

По её данным, госпредприятие «Специализированная внешнеторговая фирма „Прогресс“ 7 раз закупало дальнобойные тепловизионные камеры Eye Lr S турецкой компании Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret As. При любой погоде и времени суток они способны, как сообщает производитель, определять цели до 12 км (танки — за 5,6 км, людей — за 2,5 км).

»Тепловизионные камеры предназначены для ночного или в условиях неблагоприятной видимости (в виде тумана или сильной задымленности и т. п.) наблюдения по тепловому профилю в составе приборов наведения переносных противотанковых комплексов «Скиф», — цитирует EuDaily аннотацию к таможенной декларации поставки груза на Украину . Всего, по данным 52wmb, с марта по май в страну поставили 102 тепловизионные камеры стоимостью 71 тыс. долларов каждая.

В начале этого года президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении бюджета оборонного заказа на 37% до до 732 млн долларов.

Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение внести в список потребностей украинской армии современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и беспилотники (БПЛА). Об этом сообщил главред издания «Цензор» Юрий Бутусов.

«Принято решение, которое позволяет провести массовое перевооружение украинской армии современными ПТРК и БПЛА. Генеральный штаб наконец-то принял решение внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника. Принципиально важны поставки легких и мобильных «Корсаров», которые резко повышают ударные возможности пехотных подразделений в бою. Также в потребности внесены 500 беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Бутусов.

По его словам, это решение позволит внести в программу перевооружения ВСУ закупки ПТРК и БПЛА.

Несмотря на громогласные заявления высокопоставленных украинских военных о новых видах вооружений, поступающих в распоряжение ВСУ и о скором построении современной и непобедимой армии, текущее состояние вооруженных сил страны остается плачевным.

В частности, в июле во время учений на Ровенском полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Среди причин трагедии называлось низкое качество украинских вооружений. Большую часть «нового» оружия Киев получает путем модернизации советских образцов.

Не брезгуют в ВСУ и продажей военной техники и боеприпасов на сторону, в том числе и «непримиримым врагам».