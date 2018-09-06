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Разработчик: работы по созданию двигателя большой тяги будут завершены в 2025 году
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Разработчик: работы по созданию двигателя большой тяги будут завершены в 2025 году 

ТАСС 9 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Завершение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию перспективного двигателя большой тяги ПД-35 планируется в 2025 году. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) на выставке «Гидроавиасалон-2018».
"Создание двигателя-демонстратора ПД-35 планируется осуществить к 2023 году, а в целом завершить опытно-конструкторскую работу — в 2025 году", — сообщили в пресс-службе компании.
Конструктивный облик перспективного двигателя большой тяги ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров. «Разработано техническое предложение на двигатель ПД-35, определен его конструктивный облик. Проводятся расчетно-экспериментальные работы по оценке достижимости заданных параметров», — рассказали в ОДК на «Гидроавиасалоне-2018».
В настоящее время проект находится в стадии реализации комплекса прикладных научно-исследовательских работ, «в ходе которых первостепенное значение имеет разработка и экспериментальная отработка необходимых „критических“ технологий», отметили в компании.
К числу инновационных технологий относится создание композиционных, керамических и других материалов нового поколения, а также создание облегченной композиционной лопатки вентилятора двигателя, добавили в ОДК.
Базовый двигатель большой тяги ПД-35 будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Совместно с ведущими отраслевыми институтами России уже определен перечень технологий, «реализация которых в рамках программы позволит создать конкурентоспособный двигатель, не уступающий лучшим зарубежным аналогам, вводимых в эксплуатацию после 2020 года», отметили в компании.
На базе газогенератора ПД-35 под конкретные требования заказчиков — как российских, так и зарубежных — будет возможна разработка новых двигателей большой тяги для пассажирских и транспортных самолетов большой грузоподъемности, при этом за счет использования базового газогенератора ПД-35 сроки их создания значительно будут сокращены.
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» пройдет с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно— экспериментальной базы ТАНТК имени Г. М. Бериева. Организатором «Гидроавиасалона» является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — Объединенная авиастроительная корпорация.
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