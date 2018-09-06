Корабль против истребителей: учения ЧФ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 сен — РИА Новости Крым . Малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провел учение по противовоздушной обороне с экипажами самолетов истребительной авиации ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Пара самолетов Су-30-М2, вылетев с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по МПК «Суздалец».

"Корабельный расчет ПВО обнаружил и взял цели на сопровождение. После определения воздушных объектов как «противник», экипаж корабля, применив зенитный ракетный комплекс Оса-МА нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс", — рассказали в ЧФ.