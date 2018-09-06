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Корабль против истребителей: учения ЧФ в Крыму
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Корабль против истребителей: учения ЧФ в Крыму 

РИА Новости Крым 9 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провел учение по противовоздушной обороне с экипажами самолетов истребительной авиации ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
Пара самолетов Су-30-М2, вылетев с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по МПК «Суздалец».
"Корабельный расчет ПВО обнаружил и взял цели на сопровождение. После определения воздушных объектов как «противник», экипаж корабля, применив зенитный ракетный комплекс Оса-МА нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс", — рассказали в ЧФ.
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