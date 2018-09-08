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Таганрогский авиазавод подписал контакт на поставку 10 Бе-200ЧС в США
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Таганрогский авиазавод подписал контакт на поставку 10 Бе-200ЧС в США 

РИА Новости + ещё 19 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. ТАНТК им. Г. М. Бериева в ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» подписало контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
"8 сентября 2018 г. в ходе работы выставки «Гидроавиасалон-2018» подписан контракт на поставку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США", — говорится в сообщении. Контракт подписан генеральным директором-генеральным конструктором ТАНТК Юрием Грудининым. С другой стороны документ подписал президент компании Seaplane Global AirServices Патрик Массарди.
"Контракт предусматривает поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион ещё на шесть таких самолетов. Первые два самолета будут оснащены двигателями Д-436ТП, остальные — двигателями SAM-146", — уточнили в пресс-службе.
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