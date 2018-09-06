На СКШУ «Восток-2018» испытают мобильный пункт управления, изготовленный из композитных материалов

Испытания изделия на полигоне Цугол являются завершающим этапом инициативной опытно-конструкторской работы. Разработку и изготовление пилотного сегмента обеспечило АО «1470 УМТО».

АО «1470 УМТО» (дочернее общество «Оборонлогистики») совместно с Главным оперативным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и командованием Центрального военного округа (ЦВО) представляют в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Восток-2018» мобильный командный пункт, собранный из композитных сборно-разборных модулей.

Испытания изделия на полигоне Цугол являются завершающим этапом инициативной опытно-конструкторской работы по разработке типового сборно-разборного модуля из композитных материалов.

В составе командного пункта ЦВО развернут пилотный сегмент пункта управления военного округа в составе 13 модулей. Разработку и изготовление пилотного сегмента обеспечило АО «1470 УМТО» совместно с ООО «ЗМК „Башеврокуб“.

Модуль собирается из комплекта несущих „сэндвич-панелей“, соединяемых профильными элементами, изготовленными из композитных материалов. Один модуль собирается бригадой из шести человек в течении 50 минут и представляет из себя помещение с внутренними размерами 2,4х2,4х4,9 м.

Модуль обладает радиопрозрачными свойствами и может применяться одиночно или в составе группы модулей, сочленяемых между собой в различной конфигурации.

При групповом использовании из модулей могут создаваться быстровозводимые здания различного функционального назначения. В частности, командные, контрольно-пропускные, контрольно-технические и медицинские пункты, общежития, штабы, мастерские и т.п.

Модули или группы модулей могут быть оснащены необходимыми инженерными коммуникациями, подключаемыми как к постоянным энергосетям, так и к временным источникам питания. Здания, собираемые из композитных модулей, можно использовать для кратковременного или длительного пребывания, а также постоянного размещения личного состава.