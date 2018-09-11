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В Петербург впервые прилетит самый большой пассажирский самолет
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В Петербург впервые прилетит самый большой пассажирский самолет 

Российская Газета + ещё 20 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Самый крупный в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые прилетит в Пулково. Аэробус выполнит пять рейсов из Дубая и обратно в период с 25 по 29 октября, сообщается на официальном сайте аэропорта.
Самолет является двухпалубным и имеет трехклассную компоновку: салоны эконом-, бизнес— и первого класса. Борт рассчитан на 519 пассажиров.
Принимающий подобный самолет аэропорт должен соответствовать специальным требованиям к аэродромной инфраструктуре и техническому оснащению. Аэропорт Пулково подтверждает свою готовность к принятию воздушного судна, а также профильную подготовку персонала. Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны аэропорта готовы для приема лайнера. Размах крыла самолета составляет 80 метров, а максимальная взлетная масса более 500 тонн.
На данный момент маршрут Дубай-Петербург каждый день выполняет Boeing-777.
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