В Петербург впервые прилетит самый большой пассажирский самолет

Самый крупный в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380-800 авиакомпании Emirates впервые прилетит в Пулково. Аэробус выполнит пять рейсов из Дубая и обратно в период с 25 по 29 октября, сообщается на официальном сайте аэропорта.

Самолет является двухпалубным и имеет трехклассную компоновку: салоны эконом-, бизнес— и первого класса. Борт рассчитан на 519 пассажиров.

Принимающий подобный самолет аэропорт должен соответствовать специальным требованиям к аэродромной инфраструктуре и техническому оснащению. Аэропорт Пулково подтверждает свою готовность к принятию воздушного судна, а также профильную подготовку персонала. Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны аэропорта готовы для приема лайнера. Размах крыла самолета составляет 80 метров, а максимальная взлетная масса более 500 тонн.

На данный момент маршрут Дубай-Петербург каждый день выполняет Boeing-777.