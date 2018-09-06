Экипажи пилотажной группы «Стрижи» выполнят три воздушных показа в рамках выставки «Гидроавиасалон-2018»

Лётный состав продемонстрирует такие фигуры, как «групповая бочка», «групповая петля Нестерова», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск» и многие другие.

Экипажи пилотажной группы «Стрижи» выполнят три воздушных показа в рамках выставки «Гидроавиасалон-2018» в г. Геленджик

Летчики Воздушно-космических сил продемонстрируют свою обновлённую программу 2018 года, которая включает одиночный пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, а также групповой пилотаж в составе 6 экипажей.

Лётный состав продемонстрирует такие фигуры, как «групповая бочка», «групповая петля Нестерова», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск» и многие другие.

Накануне экипажи пилотажной группы провели тренировочные полеты и отработки часть программы в районе проведения будущих полётов.

Воздушный показ запланирован на 7, 8 и 9 сентября над акваторией геледжикской бухты.