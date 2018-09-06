В России началась разработка двигателей для перспективных экранопланов

Предприятия «Ростеха» разрабатывают силовые установки для перспективных экранопланов. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера корпорации Анатолий Сердюков

«Полученный (в результате прежних разработок по этой теме. — RT) научно-технический задел позволяет вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов, и такие работы в настоящий момент ведутся», — цитирует РИА Новости Сердюкова.

По его словам, предприятия, которые входят в состав ОДК (входит в «Ростех»), имеют опыт в сфере создания силовых установок экранопланов и самолётов-амфибий.

«В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного корабля-экраноплана проекта «Лунь», для проекта А-90 «Орленок» адаптированы двигатели НК-8 и НК-12, для самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос» — двигатели Д-30 и РД-60», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России намерены возобновить производство самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос».

В конце июля сообщалось, что в рамках государственной программы вооружений до 2027 года будет создан опытный образец экраноплана «Орлан».