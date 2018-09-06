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Во Владивостоке проведено специальное совместное учение подразделений медицинской службы ТОФ и городских учреждений здравоохранения
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Во Владивостоке проведено специальное совместное учение подразделений медицинской службы ТОФ и городских учреждений здравоохранения 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения были продемонстрированы действия специалистов, обеспечивающих работу припирсового эвакуационного пункта, развернутого на территории одной из воинских частей флота во Владивостоке.
Во Владивостоке проведено специальное учение подразделений медицинской службы Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с формированиями учреждений министерства здравоохранения, расположенными в столице Приморского края.
В мероприятиях был задействован личный состав и техника главного госпиталя ТОФ, включая медицинский отряд, студенты учебного военного центра при Тихоокеанском медицинском университете.
Военные врачи и гражданские специалисты тренировались совместно действовать в условиях массового поступления раненых с учётом опыта оказания помощи, полученного в современных военных конфликтах. В ходе учения отработаны эвакуация условно раненных, оказание помощи и проведение реанимационных мероприятий в боевых условиях.
В ходе учения были продемонстрированы действия специалистов, обеспечивающих работу припирсового эвакуационного пункта, развернутого на территории одной из воинских частей флота во Владивостоке. С этой целью была организована доставка условно раненых плавсредствами на причал, где осуществлялся осмотр и сортировка пострадавших, им оказывалась первая медицинская помощь.
Второй этап учения проводился на территории главного госпиталя Тихоокеанского флота, где также отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения в условиях стационара.
В учении было задействовано более 200 специалистов медслужбы, военнослужащих Тихоокеанского флота и гражданских специалистов, 20 единиц специальной техники и плавсредства соединения кораблей охраны водного района главной базы ТОФ.
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