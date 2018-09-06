WP: в NASA уверены, что Россия установит причины повреждения корабля «Союз» 

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство NASA уверено, что российские эксперты выяснят, откуда в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-09» появилось просверленное отверстие, и готово при необходимости оказать поддержку в этой работе. Об этом представители космического ведомства США сообщили в среду журналистам газеты The Washington Post.
Издание приводит комментарий NASA, в котором отмечается, что оно «поддержит работу комиссии по мере необходимости». «Наши российские партнеры много раз демонстрировали устойчивость на человеческом и технологическом уровне за время осуществления ими пилотируемых полетов в космос. Мы уверены, что они выяснят, что стало причиной утечки», — добавили в ведомстве. В NASA на запрос ТАСС о предоставлении комментария на этот счет пока не ответили.
Как сообщалось ранее, в настоящее время работу ведут две комиссии. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» устанавливает, кто и как мог просверлить корабль на этапе заводского производства. Комиссия Роскосмоса выясняет все возможные причины нештатной ситуации, в том числе повреждение корабля уже после стыковки с МКС.
30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил пробоину в обшивке «Союза МС-09» диаметром 2 мм. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили «заплату» дополнительным слоем герметика.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль «Союз МС-09», пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри с помощью дрели, РКК «Энергия» устанавливает личность виновного. Рогозин отмечал, что ведутся работы по всем производственным технологическим карточкам, выясняется, кто имел доступ к кораблю, какие работы и кем контролировались.