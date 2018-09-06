WP: в NASA уверены, что Россия установит причины повреждения корабля «Союз»

Издание приводит комментарий NASA, в котором отмечается, что оно «поддержит работу комиссии по мере необходимости». «Наши российские партнеры много раз демонстрировали устойчивость на человеческом и технологическом уровне за время осуществления ими пилотируемых полетов в космос. Мы уверены, что они выяснят, что стало причиной утечки», — добавили в ведомстве. В NASA на запрос ТАСС о предоставлении комментария на этот счет пока не ответили.

Как сообщалось ранее, в настоящее время работу ведут две комиссии. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» устанавливает, кто и как мог просверлить корабль на этапе заводского производства. Комиссия Роскосмоса выясняет все возможные причины нештатной ситуации, в том числе повреждение корабля уже после стыковки с МКС.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил пробоину в обшивке «Союза МС-09» диаметром 2 мм. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили «заплату» дополнительным слоем герметика.