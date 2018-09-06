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В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию
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В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию 

Lenta.ru + ещё 17 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Над проектом работает Объединенная авиастроительная корпорация, сообщает РИА Новости.
«В данный момент ведется проработка проекта возобновления производства А-40 «Альбатрос». Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны РФ», — говорится в сообщении корпорации.
В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота полковник Геннадий Загонов заявлял, что к 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40.
Ранее, в июле 2015 года, высокопоставленный источник в руководстве ВМФ утверждал, что военные закажут противолодочный самолет на базе амфибии Бе-200, которая, в свою очередь, создавалась в 1990-е годы с использованием задела по самолету А-40.
Противолодочный самолет-амфибия А-40 (Бе-42) «Альбатрос» разрабатывался в начале 1980-х годов в СССР на замену Бе-12. Впервые машина взлетела в 1986 году, в 1990-м была принята на вооружение, но в серийное производство так и не попала. В 1998 году появился гражданский самолет Бе-200, созданный на основе А-40.
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