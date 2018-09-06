Выставка-форум «Гидроавиасалон» в 12-й раз начинает работу в Геленджике

ГЕЛЕНДЖИК , 6 сетября. / ТАСС /. Выставка-форум «Гидроавиасалон» в 12-й раз открывается в четверг в Геленджике. Салон продлится четыре дня на территории испытательно-экспериментальной базы ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Летная программа для участников и посетителей форума традиционно будет проходить над Геленджикской бухтой.

Организовывает мероприятие Минпромторг при поддержке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Сама корпорация представит на стендах макеты Су-30СМ, Як-130, МиГ-29К, Ил-114 МП, Бе-103, Бе-200, а также самых новых своих самолетов — МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Деловая программа

Так, например, Мантуров намерен осмотреть стенды с вертолетами ВРТ-500, Ансат-VIP, самолетом Л-410, понаблюдать за летной программой, осмотреть павильоны ОАК, ОДК, «Вертолетов России», «Ростеха» и другие.

Летная программа

Посетителей выставки ожидает насыщенная летная программа. Организаторы обещают, в частности, демонстрационные полеты самолета-амфибии Бе-200 ЧС, который «филигранно выполнит виражи и проходы на минимальной и максимальной скоростях, осуществит посадку на воду, чтобы там, на глиссировании, набрать в водобаки 12 тонн воды и сбросить на точку, имитирующую место пожара». Пролетят над геленджикской бухтой и легкие самолеты-амфибии Л-412, Бе-103 и СК-12 Орион.

Более того, в летной программе форума примут участие пилотажные группы «Стрижи» на МиГ-29 и «Первый полет» на Як-52 и Як-54, пилоты которых продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Летающая лаборатория Ил-114ЛЛ компании «Радам ммс» и Авиационного комплекса Ильюшина, созданная по заказу ВМФ, также поучаствует в летной программе. Машина разработана специально для выполнения мониторинговых и поисково-спасательных задач.

Во время авиасалона пройдет и чемпионат России по аквабайку — соревнованиям спортсменов на водных мотоциклах.