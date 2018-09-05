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Самолет-разведчик НАТО замечен у границ РФ на Балтике
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Самолет-разведчик НАТО замечен у границ РФ на Балтике 

News.ru + ещё 1 19 часов назад
Самолет-разведчик E-3A Sentry AWACS, принадлежащий НАТО, несколько часов кружил вблизи российских границ. Встав в круг, лайнер курсировал в небе над Литвой к северо-востоку от Калининградской области.
Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, на которые ссылается Интерфакс, самолет вылетел с германской авиабазы Гайленкирхен.
Предполагается, что целью разведки была территория Калининградской области, а также часть Псковской и Ленинградской областей.
Это уже второй подобный полет вблизи российских границ за неделю. Так, 4 сентября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 кружил вблизи проведения учений ВМФ России в Восточном Средиземноморье.
Ранее News.ru писал о том, что разведчики Восточного военного округа провели специальные учения по работе в тылу противника. Они прошли на полигонах Забайкальского, Приамурского и Приморского регионов.
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