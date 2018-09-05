Военные восстановили раритетный катер-миномет из Карелии

Технику времен Великой Отечественной войны выставят в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни».

Редкий экземпляр вооружения Красной Армии — катер-миномет — привели в рабочее состояние ремонтники из Западного военного округа (ЗВО). Как сообщает пресс-служба военного округа, ремонтные подразделения провели техническое обслуживание, консервацию двигателя и его навесного оборудования, восстановили внешний вид катера в соответствии с первоначальным проектом. Также катер-миномет будет обеспечен шлюпочным комплектом флагов для подъема в дни государственных праздников.

Восстановленную технику времен Великой Отечественной войны доставили из Карелии в Ленинградскую область. Ее выставят в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» в акватории Ладожского озера.

Катер проекта 78 (заводской номер 1016) построен в июле 1942 года в Рыбинске на заводе НКСП №341, получил классификацию «катер-миномет». В годы Великой Отечественной войны задействовался в Свирско-Петрозаводской наступательной операции Карельского фронта.

До настоящего времени сохранилось три катера этого проекта, они установлены в качестве мемориальных объектов в Волгограде, Рыбинске и Липецке.