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Военные восстановили раритетный катер-миномет из Карелии
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Военные восстановили раритетный катер-миномет из Карелии 

Карельские вести + ещё 1 20 часов назад
Фото: Карельские вести
Технику времен Великой Отечественной войны выставят в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни».
Редкий экземпляр вооружения Красной Армии — катер-миномет — привели в рабочее состояние ремонтники из Западного военного округа (ЗВО). Как сообщает пресс-служба военного округа, ремонтные подразделения провели техническое обслуживание, консервацию двигателя и его навесного оборудования, восстановили внешний вид катера в соответствии с первоначальным проектом. Также катер-миномет будет обеспечен шлюпочным комплектом флагов для подъема в дни государственных праздников.
Восстановленную технику времен Великой Отечественной войны доставили из Карелии в Ленинградскую область. Ее выставят в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» в акватории Ладожского озера.
Катер проекта 78 (заводской номер 1016) построен в июле 1942 года в Рыбинске на заводе НКСП №341, получил классификацию «катер-миномет». В годы Великой Отечественной войны задействовался в Свирско-Петрозаводской наступательной операции Карельского фронта.
До настоящего времени сохранилось три катера этого проекта, они установлены в качестве мемориальных объектов в Волгограде, Рыбинске и Липецке.
По материалам: ptzgovorit.ru
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