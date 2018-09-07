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Учебный корабль «Перекоп» вышел в море Лаптевых
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Учебный корабль «Перекоп» вышел в море Лаптевых 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках перехода через Северный Ледовитый океан курсантам военно-морских вузов предоставлена возможность изучить на практике все нюансы плавания в северных широтах и выработать навыки проводки по ледовым полям.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» завершил переход через ледовый участок в Восточно-Сибирском море, преодолел пролив Санникова и вышел в море Лаптевых, где самостоятельно продолжил переход Северным морским путем в порт Североморск. В главную базу Северного флота учебный корабль зайдет в середине сентября.
В рамках перехода через Северный Ледовитый океан курсантам предоставлена возможность изучить на практике все нюансы плавания в северных широтах и выработать навыки проводки по ледовым полям.
На борту учебного корабля за время дальнего похода прошло морскую практику более 300 курсантов из военно-морских вузов ВМФ России, Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища и юнармейцев из Приморья
Ранее учебный корабль «Перекоп» осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. Корабль прошел через 3 океана и 16 морей. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее взял курс на Североморск. В Северный Ледовитый океан учебный корабль вышел через Берингов пролив 2 сентября.
Старшим похода в настоящее время является начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.
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