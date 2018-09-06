Корабли ВМФ России показали свою возможности в Средиземном море

Корабли Военно-морского флота России подтвердили свои технические возможности, заложенные в них конструкторами, в ходе совместного учения флота и Воздушно-космических сил (ВКС) в Средиземном море.

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. По его словам, «прежде всего подтвердились возможности крейсера „Маршал Устинов“ и фрегата „Адмирал Макаров“».

— У нас здесь есть возможность доказать, в первую очередь самим себе, что наши моряки способны выполнять задачи в любой точке мирового океана, — цитирует адмирала "Интерфакс"

Как уже сообщала «РГ», с 1 по 8 сентября в Средиземном море проходят совместные учения ВМФ и ВКС. По последним данным, в них принимает участие 26 боевых кораблей и судов, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. В частности, накануне над Средиземным морем пролетели два стратегических бомбардировщика Ту-160. Их подняли в воздух с аэродрома Энгельс, 10-часовой полет проходил над малоориентирной местностью в сложных погодных условиях. В итоге Ту-160 успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе.

Отметим также, что вчера в Калининградской области началось плановое тактическое учение разнородных сил Балтийской военно-морской базы БФ. В морской части учения участвуют 15 кораблей, катеров и судов обеспечения. Помимо прочего отрабатывается сценарий поиска подводной лодки условного противника.

Справка «РГ»

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, прошедший глубокую модернизацию. Его длина 186 метров, ширина 20,8 метра, максимальная скорость 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. Автономность плавания — 30 суток. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет «Вулкан», а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Фрегат «Адмирал Макаров» — третий корабль в серии фрегатов проекта 11356, построенных для Черноморского флота. Его длина 124,8 метра, ширина — 15,2 метра, максимальная скорость — 30 узлов, экипаж составляет 180 моряков, также в состав команды входят морские пехотинцы. Вооружен зенитными и артиллерийскими системами, а также ракетами «Калибр» и «Оникс».