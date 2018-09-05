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«Белые лебеди» над Средиземным морем: Ту-160 отработали условные пуски крылатых ракет
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«Белые лебеди» над Средиземным морем: Ту-160 отработали условные пуски крылатых ракет 

ТК «Звезда» + ещё 1 21 час назад
На отдельных маршрутах полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, поднятые с аэродрома Хмеймим.
Два стратегических бомбардировщика Ту-160, поднятые с аэродрома Энгельс, успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил (войск) Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море, сообщили в Минобороны России. Маршрут полета проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей. Самолеты совершили 10-часовой полет над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе. Экипажи стратегических ракетоносцев отработали команды управления высокоточным оружием на борту самолетов, выдачу информации на командные пункты дальней авиации по маршруту полета и взаимодействие с истребителями прикрытия. На отдельных маршрутах полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, поднятые с аэродрома Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Межвидовое учение группировки войск (сил) ВМФ и ВКС России с 1 по 8 сентября с.г. в Средиземном море проходит впервые в новейшей истории нашей страны. Учебные задачи отрабатывают 26 боевых кораблей и судов Военно-Морского Флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата.
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