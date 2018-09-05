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Завершены совместные учения «Ковари-2018» войск Китая, Австралии и США
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Завершены совместные учения «Ковари-2018» войск Китая, Австралии и США 

ИА Синьхуа 21 час назад
Кэрнс /Австралия/, 5 сентября /Синьхуа/ — В городе Кэрнс на севере Австралии сегодня завершились 8-дневные совместные учения «Ковари-2018» войск Китая /морская пехота/, Австралии /подразделение сухопутных сил/ и США /морская пехота и подразделение сухопутных сил/.
30 военнослужащих из указанных стран в составе трех групп провели тренировки по таким дисциплинам, как проход по горной местности и гребля на байдарках по морю.
На территории Австралии эти учения проходят уже в пятый раз. Китай впервые направил для участия в маневрах представителей морской пехоты. —0—
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