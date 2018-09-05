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Пожар произошел в НИИ космических систем «Субмиркон» в Зеленограде
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Пожар произошел в НИИ космических систем «Субмиркон» в Зеленограде 

ТАСС + ещё 2 22 часа назад
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее в здании НИИ «Субмикрон» в столичном Зеленограде, сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах.
"Горят открытым огнем электроустановки на четвертом этаже НИИ «Субмикрон». Создан штаб пожаротушения, идет эвакуация. Возгорание локализовано на площади 15 кв. метров", — сказал собеседник агентства.
По его данным, недалеко от здания находятся резервуары с хлором.
АО «Научно-исследовательский институт „Субмикрон“ основано в 1989 году. Предприятие является разработчиком и поставщиком приборов для авиационных систем опознавания, цифровых комплексов управления приводами для многих типов самолетов, бортовых комплексов управления и обработки информации космических кораблей „Союз-ТМА“, „Прогресс-М“, космических аппаратов „Метеор-М“, „Глонасс“, „Кондор“, „Коронас-Фотон“, „Электро-Л“ и других.
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