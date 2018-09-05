Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество — Замминистра обороны РФ

В своем выступлении заместитель главы российского военного ведомства отметил, что Россия и Северная Корея являются давними друзьями и партнерами, а взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств двух стран будет и дальше успешно развиваться с целью обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 г., а 12 октября 1948 г. СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения.