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Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество — Замминистра обороны РФ
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Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество — Замминистра обороны РФ 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
5 сентября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в торжественном приеме по случаю 70-летней годовщины со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, который прошел в Посольстве КНДР в Москве, сообщили в Минобороны России.
В своем выступлении заместитель главы российского военного ведомства отметил, что Россия и Северная Корея являются давними друзьями и партнерами, а взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств двух стран будет и дальше успешно развиваться с целью обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 г., а 12 октября 1948 г. СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения.
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