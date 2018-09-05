5 сентября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в торжественном приеме по случаю 70-летней годовщины со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, который прошел в Посольстве КНДР в Москве, сообщили в Минобороны России.
В своем выступлении заместитель главы российского военного ведомства отметил, что Россия и Северная Корея являются давними друзьями и партнерами, а взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств двух стран будет и дальше успешно развиваться с целью обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 г., а 12 октября 1948 г. СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения.