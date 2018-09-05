Раненых эвакуировали специальным вертолетом

Вчера в рамках учений Минобороны России «Восток-2018» врачи 3-го Центрального военного госпиталя имени Вишневского отработали прием «раненого» в реанимацию.

Доставка раненого в удаленный госпиталь — одна из обязательных составляющих любых учений, тем более таких масштабных, как «Восток-2018». На территории 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского оборудована вертолетная площадка для приема раненых и больных.

Учитывая, что в составе этого медучреждения более 120 клинических отделений, пациентов везут отовсюду. В том числе с военных аэродромов «Чкаловский» и «Кубинка», куда прибывают военные борты из Сирийской Арабской Республики и других точек, где работают российские военнослужащие.

А уже из аэропорта пострадавших доставляют в госпиталь Вишневского или один из его семи филиалов в Москве , Московской, Саратовской областях или Кирове.

Именно в подмосковной «Кубинке» проходил предварительный этап учений. Там военные отрабатывали погрузку раненых в вертолеты и оказание им первой медицинской помощи. В центральный комплекс госпиталя в Красногорске их везут вертолетами Ка-226. Как поясняют пилоты, эта машина — модернизация советского еще Ка-26, разработанного для приземления на малых площадках. Этот вертолет позволяет загрузить одного тяжелораненого, двух легкораненых и военфельдшера-сопровождающего.

Впрочем, у этой винтокрылой машины — сменный модуль, она может выполнять функции пожарного или десантного вертолета. Ка-26, на взгляд непрофессионала, похож на ВК-117, используемые столичными парамедиками.

— Наши вертолеты военных медиков участвуют в обеспечении мероприятий в парке «Патриот», в Алабино, во время проведения «Танкового биатлона» и дважды в августе летали в Рязань, работали на конкурсе «Авиамикс», — рассказал «ВМ» подполковник Олег Шанин, старший ординатор отделения нейрореанимации. — Сегодня, например, в нашем распоряжении были две машины, одна из них работала в Кубинке, вторая эвакуировала «раненого» с аэродрома «Кубинка» сюда, в госпиталь Вишневского. Могу сказать, что мы уже доставляли сюда раненого вертолетом, все прошло штатно, без накладок.

Закрепленного в специальной пластиковой форме для воздушной транспортировки пострадавших «раненого» солдата аккуратно переложили на госпитальную каталку и перевезли в чрево реанимационной машины. Врачи-реаниматологи подъехали к месту посадки практически вплотную, метров на 20. Ближе нельзя по условиям техники безопасности.

Как рассказали врачи-реаниматологи, на доставку пострадавшего от вертолета до операционной требуется не более пяти минут. Учитывая гигантскую площадь госпиталя, это почти что моментально.

Единственный, кто впервые участвовал в таких учениях, был исполнявший роль раненого солдат-срочник Денис Грошев.

Он признался «ВМ» в том, что перевозка по небу привязанным к медицинскому щиту доставила ему некоторые неудобства.

— Я боюсь тесноты и чувствовал себя тогда беспомощным, — рассказал он.

Основные площадки стратегических маневров находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Как сообщил накануне глава Минобороны Сергей Шойгу , в дальневосточной части учений примут участие военнослужащие армии КНР числом до трех с половиной тысяч человек. Всего же в больших учениях по всей стране, как сообщил глава ведомства, будут задействованы более трехсот тысяч военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Зенин , Первый заместитель начальника 3-го ЦВКГ им. Вишневского

Учения проводятся регулярно, в соответствии с утвержденным планом профессионально-должностной подготовки личного состава нашего госпиталя. За семь месяцев текущего года подобные учения по эвакуации пострадавшего проводились четыре раза. В данном случае они были сопряжены с начинающимися