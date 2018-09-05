Этап международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне» прошёл в ЮВО

На мероприятии участники отработали навыки развертывания полевых штабов и организации радиообмена, разведки силами диверсионно-разведывательных групп позиций противника в ночное время.

На полигоне «Волжский» в Волгоградской области закончился отборочный этап международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне», проводимый для команд Южного военного округа.

На мероприятии участники отработали навыки развертывания полевых штабов и организации радиообмена, разведки силами диверсионно-разведывательных групп позиций противника в ночное время, взаимодействия с бронетехникой, оказания доврачебной помощи в условиях огневого противодействия противника.

Очередной отборочный этап состоится в Центральном военном округе (Новосибирск, 8-9 сентября).

Участие в финале ежегодных международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне» подтвердили команды из Франции, Чехии, Израиля, Китая, Финляндии и Германии. Мероприятие состоится в утверждённые начальником Генерального штаба ВС РФ даты (15-16 сентября). Ожидаемое количество участников — свыше 4 тысяч человек.

По словам руководитель оргкомитета игр «Заря» Игоря Толстошеина, 2018 год стал ключевым для международного признания российских военно-тактических игр как флагманских по организации, качеству и насыщенности. «С января текущего года проведено более 80 игр и тренировок „Заря“ на 28 военных полигонах, в которых приняло участие около 32 тысяч человек. „Сутки на Броне“, являясь крупнейшей игрой серии, объединяет социально активную молодежь 24 стран мира, — сказал он. — В этом году впервые участники получат опыт противодействия информационным атакам, характерным для современной гибридной войны».