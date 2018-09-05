Ещё
Этап международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне» прошёл в ЮВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Этап международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне» прошёл в ЮВО 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На мероприятии участники отработали навыки развертывания полевых штабов и организации радиообмена, разведки силами диверсионно-разведывательных групп позиций противника в ночное время.
На полигоне «Волжский» в Волгоградской области закончился отборочный этап международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне», проводимый для команд Южного военного округа.
На мероприятии участники отработали навыки развертывания полевых штабов и организации радиообмена, разведки силами диверсионно-разведывательных групп позиций противника в ночное время, взаимодействия с бронетехникой, оказания доврачебной помощи в условиях огневого противодействия противника.
Очередной отборочный этап состоится в Центральном военном округе (Новосибирск, 8-9 сентября).
Участие в финале ежегодных международных военно-тактических игр «Заря. Сутки на броне» подтвердили команды из Франции, Чехии, Израиля, Китая, Финляндии и Германии. Мероприятие состоится в утверждённые начальником Генерального штаба ВС РФ даты (15-16 сентября). Ожидаемое количество участников — свыше 4 тысяч человек.
По словам руководитель оргкомитета игр «Заря» Игоря Толстошеина, 2018 год стал ключевым для международного признания российских военно-тактических игр как флагманских по организации, качеству и насыщенности. «С января текущего года проведено более 80 игр и тренировок „Заря“ на 28 военных полигонах, в которых приняло участие около 32 тысяч человек. „Сутки на Броне“, являясь крупнейшей игрой серии, объединяет социально активную молодежь 24 стран мира, — сказал он. — В этом году впервые участники получат опыт противодействия информационным атакам, характерным для современной гибридной войны».
ТК «Звезда»: последние новости
Раскрыты подробности о двигателе второго этапа для Су-57 Минобороны: учения «Восток-2018» организованы с учетом международных обязательств Практика контрбатарейной борьбы отработана на Черноморском флоте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей286
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу708
На Россию надвигается апокалипсис94
Вдова Захарченко выступила с заявлением230
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение