Голубев: окончательного решения о судьбе авиаремзавода в Ростове не принято

Василий Голубев. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. / ТАСС /. Ростовский завод гражданской авиации № 412 (РГЗА № 412) после окончания ремонта двух последних самолетов больше не сможет работать на территории старого ростовского аэропорта, закрытого в декабре 2017 года, при этом окончательного решения о его дальнейшей судьбе нет, сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24» губернатор Ростовской области

"Сейчас там заканчивается ремонт двух самолетов, и по мере их убытия аэропорт закончит свое существование, завод там работать не сможет. Вопрос [о будущем завода] пока окончательного решения не нашел", — сказал Голубев, добавив, что дальнейшую судьбу предприятия должен решать его собственник — ООО «Группа Агроком».

Ранее сообщалось, что мощности РГЗА № 412 могут быть перенесены в новый аэропорт Платов, построенный в 30 км от Ростова-на-Дону, при этом областные власти предлагали владельцу предприятия рассмотреть вопрос об организации ремонта Sukhoi Superjet 100. В мае предприятие объявило о предстоящем сокращении около 400 работников завода в связи с закрытием направления по ремонту самолетов. При этом сообщалось, что завод продолжит заниматься ремонтом двигателей.

Ростовский завод гражданской авиации № 412 занимается капитальным ремонтом и периодическим техническим обслуживанием самолетов, а также продажей, покупкой самолетов и авиадвигателей. Предприятие использовало взлетно-посадочную полосу ростовского аэропорта, закрытого после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Платов.