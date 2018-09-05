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Голубев: окончательного решения о судьбе авиаремзавода в Ростове не принято
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Голубев: окончательного решения о судьбе авиаремзавода в Ростове не принято 

ТАСС 22 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Ростовский завод гражданской авиации № 412 (РГЗА № 412) после окончания ремонта двух последних самолетов больше не сможет работать на территории старого ростовского аэропорта, закрытого в декабре 2017 года, при этом окончательного решения о его дальнейшей судьбе нет, сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24» губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Сейчас там заканчивается ремонт двух самолетов, и по мере их убытия аэропорт закончит свое существование, завод там работать не сможет. Вопрос [о будущем завода] пока окончательного решения не нашел", — сказал Голубев, добавив, что дальнейшую судьбу предприятия должен решать его собственник — ООО «Группа Агроком».
Ранее сообщалось, что мощности РГЗА № 412 могут быть перенесены в новый аэропорт Платов, построенный в 30 км от Ростова-на-Дону, при этом областные власти предлагали владельцу предприятия рассмотреть вопрос об организации ремонта Sukhoi Superjet 100. В мае предприятие объявило о предстоящем сокращении около 400 работников завода в связи с закрытием направления по ремонту самолетов. При этом сообщалось, что завод продолжит заниматься ремонтом двигателей.
Ростовский завод гражданской авиации № 412 занимается капитальным ремонтом и периодическим техническим обслуживанием самолетов, а также продажей, покупкой самолетов и авиадвигателей. Предприятие использовало взлетно-посадочную полосу ростовского аэропорта, закрытого после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Платов.
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