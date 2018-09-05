Из ракетоносца Ту-160 сделают бизнес-джет для олигархов

По его словам, следующим шагом станет постройка экспериментального самолета для предварительных летных испытаний. «По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике», — рассказал Солозобов.

По предварительным оценкам, в самолете будет 30 посадочных мест, взлетная масса составит 70 тонн, крейсерская скорость — от 1500 до 2200 км/ч.

«Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики», — сказал замгендиректора.

В первые годы производства, добавил Солозобов, сверхзвуковой самолет будет стоить лишь немного дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.

Напомним: 25 января президент Владимир Путин на встрече с рабочими Казанского авиационного завода им. Горбунова и пилотами самолета Ту-160М заявил, что инженерам надо подумать над разработкой гражданской версии стратегического бомбардировщика Ту-160.

«При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка не намного дольше лететь, чем до Владивостока . Поэтому уверен, что это будет востребовано. Нужна будет, конечно, в этом смысле еще большая работа, но она абсолютно реальна к завершению», — сказал Путин.

К идее президента многие эксперты отнеслись скептически. Они отмечали, что Ту-160 — не сверхзвуковой, а двухрежимный самолет. Да, он может лететь на сверхзвуке — но только непродолжительное время, сжигая на форсаже уйму топлива, а его основной крейсерский режим — дозвуковой. Плюс к тому, основу силовой конструкции Ту-160 составляет мощнейшая балка-центроплан с проушинами поворотных консолей крыла, которая делит внутреннее пространство на две части. Это значит, на гражданской версии невозможно сделать «нормальный» пассажирский салон — только два изолированных друг от друга салона до и после центроплана.

Эксперты также напоминали, что в мире существовало всего два сверхзвуковых пассажирских самолета. Это советский Ту-144, совершавший пассажирские перевозки очень короткое время — с ноября 1977 года по июнь 1978-го, и англо-французский «Конкорд», продержавшийся в коммерческой эксплуатации с 1976-го по 2003-й.

Одной из главных причин снятия самолетов с эксплуатации называлась нерентабельность. Даже Советский Союз не смог найти для Ту-144 достаточного числа дальних интересных трасс внутри страны. А дозвуковые дальнемагистральники «Боинга» выжали «Конкорд» даже с его родной трансатлантической трассы.

Зачем сейчас мы строим сверхзвуковой самолет на 30 мест (для сравнения: «Конкорд» брал на борт 100 пассажиров, некоторые модификации Ту-144 — 150 пассажиров), есть ли у него будущее?

— Переделать Ту-160 в гражданский вариант в принципе возможно, — считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов . — Тем более, речь пока идет о создании «летающей лаборатории», чтобы уточнить технологические возможности и провести апробирование ряда технических решений. Никто не говорит, что новый самолет будет построен чисто на базе модернизированной платформы Ту-160.

Сегодня, кроме того, уже возможно создать авиадвигатели, которые будут на 15-20% экономичнее последних версий двухконтурного турбореактивного НК-32, который ставится на Ту-160М. Это значит, мы получим 30-местный самолет с приемлемыми показателями экономичности, который способен летать на сверхзвуке.

«СП»: — Это будет двухрежимный самолет, как и Ту-160?

— Конечно, и в этом нет проблемы. Все равно при входе в зону аэропорта, на взлете и посадке пассажирский самолет должен иметь дозвуковой режим полета. Прежде всего, чтобы уйти от ударной волны, обеспечить комфорт при эксплуатации воздушного пространства в данном районе, и уложиться в нормативы по шуму.

Надо понимать: взлет, полет по кругу, выход из района аэродрома пассажирские воздушные суда выполняют на сравнительно невысоких скоростях — 250-300 км/час. Эту же скорость нужно выдерживать на глиссаде снижения и при наборе высоты и сверхзвуковому самолету — режим предусмотрен один для всех.

Дальше сверхзвуковой самолет должен набрать высоту 10-11 тысяч метров, и лечь на курс — все это делается на скорости около 800 км в час. И только на высоте он сможет перейти на сверхзвуковой режим полета — это будет происходить на удалении не менее 200-300 км от аэродрома.

Далее полет происходит на сверхзвуке, а затем снижение и заход на посадку — снова на дозвуковых скоростях.

«СП»: — Предполагается, сверхзвуковой лайнер сможет брать всего 30 пассажиров. Кому интересен такой самолет?

— Бизнесменам, в качестве бизнес-джета. Руководителям регионов — чтобы срочно слетать в Москву и вернуться за минимальное время.

Массовая эксплуатация такого самолета в гражданской авиации представляется мне нецелесообразной. Все-таки современные широкофюзеляжные лайнеры способны развивать сопоставимые скорости — 930-960 км/час против 1300-1500 км/час на сверхзвуке.

К тому же, повторюсь, какую-то часть полета сверхзвуковому самолету все равно придется преодолевать на дозвуковых скоростях, так что выигрыш во времени будет ощутимым только на протяженных маршрутах.

«СП»: — На сверхзвуковой бизнес-джет будет спрос за рубежом?

— Думаю, да — именно в нише самолетов для бизнеса. На массовый спрос, как на какой-нибудь «Боинг-737», понятно, рассчитывать не приходится.

«СП»: — Сверхзвуковой пассажирский самолет будет имиджевым для российского авиапрома?

— Я бы считал его сопутствующим проектом — каких-то прорывных решений в нем нет и быть не может. Но, безусловно, этот самолет позволит отработать технологии, компоновочные схемы, опробовать на практике ряд узлов и агрегатов, а главное — сделать значительный задел на будущее. В котором, уверен, сверхзвуковой пассажирской авиации еще предстоит сыграть видную роль.

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