Из ракетоносца Ту-160 сделают бизнес-джет для олигархов 

КБ Туполева завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. В них задействованы ведущие научные организации страны: ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ и КБ «Авиадвигатель». Об этом 5 сентября сообщил заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Валерий Солозобов.
По его словам, следующим шагом станет постройка экспериментального самолета для предварительных летных испытаний. «По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном техническом облике», — рассказал Солозобов.
По предварительным оценкам, в самолете будет 30 посадочных мест, взлетная масса составит 70 тонн, крейсерская скорость — от 1500 до 2200 км/ч.
«Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики», — сказал замгендиректора.
В первые годы производства, добавил Солозобов, сверхзвуковой самолет будет стоить лишь немного дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.
Напомним: 25 января президент Владимир Путин на встрече с рабочими Казанского авиационного завода им. Горбунова и пилотами самолета Ту-160М заявил, что инженерам надо подумать над разработкой гражданской версии стратегического бомбардировщика Ту-160.
«При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка не намного дольше лететь, чем до Владивостока. Поэтому уверен, что это будет востребовано. Нужна будет, конечно, в этом смысле еще большая работа, но она абсолютно реальна к завершению», — сказал Путин.
К идее президента многие эксперты отнеслись скептически. Они отмечали, что Ту-160 — не сверхзвуковой, а двухрежимный самолет. Да, он может лететь на сверхзвуке — но только непродолжительное время, сжигая на форсаже уйму топлива, а его основной крейсерский режим — дозвуковой. Плюс к тому, основу силовой конструкции Ту-160 составляет мощнейшая балка-центроплан с проушинами поворотных консолей крыла, которая делит внутреннее пространство на две части. Это значит, на гражданской версии невозможно сделать «нормальный» пассажирский салон — только два изолированных друг от друга салона до и после центроплана.
Эксперты также напоминали, что в мире существовало всего два сверхзвуковых пассажирских самолета. Это советский Ту-144, совершавший пассажирские перевозки очень короткое время — с ноября 1977 года по июнь 1978-го, и англо-французский «Конкорд», продержавшийся в коммерческой эксплуатации с 1976-го по 2003-й.
Одной из главных причин снятия самолетов с эксплуатации называлась нерентабельность. Даже Советский Союз не смог найти для Ту-144 достаточного числа дальних интересных трасс внутри страны. А дозвуковые дальнемагистральники «Боинга» выжали «Конкорд» даже с его родной трансатлантической трассы.
Зачем сейчас мы строим сверхзвуковой самолет на 30 мест (для сравнения: «Конкорд» брал на борт 100 пассажиров, некоторые модификации Ту-144 — 150 пассажиров), есть ли у него будущее?
— Переделать Ту-160 в гражданский вариант в принципе возможно, — считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. — Тем более, речь пока идет о создании «летающей лаборатории», чтобы уточнить технологические возможности и провести апробирование ряда технических решений. Никто не говорит, что новый самолет будет построен чисто на базе модернизированной платформы Ту-160.
Сегодня, кроме того, уже возможно создать авиадвигатели, которые будут на 15-20% экономичнее последних версий двухконтурного турбореактивного НК-32, который ставится на Ту-160М. Это значит, мы получим 30-местный самолет с приемлемыми показателями экономичности, который способен летать на сверхзвуке.
«СП»: — Это будет двухрежимный самолет, как и Ту-160?
— Конечно, и в этом нет проблемы. Все равно при входе в зону аэропорта, на взлете и посадке пассажирский самолет должен иметь дозвуковой режим полета. Прежде всего, чтобы уйти от ударной волны, обеспечить комфорт при эксплуатации воздушного пространства в данном районе, и уложиться в нормативы по шуму.
Надо понимать: взлет, полет по кругу, выход из района аэродрома пассажирские воздушные суда выполняют на сравнительно невысоких скоростях — 250-300 км/час. Эту же скорость нужно выдерживать на глиссаде снижения и при наборе высоты и сверхзвуковому самолету — режим предусмотрен один для всех.
Дальше сверхзвуковой самолет должен набрать высоту 10-11 тысяч метров, и лечь на курс — все это делается на скорости около 800 км в час. И только на высоте он сможет перейти на сверхзвуковой режим полета — это будет происходить на удалении не менее 200-300 км от аэродрома.
Далее полет происходит на сверхзвуке, а затем снижение и заход на посадку — снова на дозвуковых скоростях.
«СП»: — Предполагается, сверхзвуковой лайнер сможет брать всего 30 пассажиров. Кому интересен такой самолет?
— Бизнесменам, в качестве бизнес-джета. Руководителям регионов — чтобы срочно слетать в Москву и вернуться за минимальное время.
Массовая эксплуатация такого самолета в гражданской авиации представляется мне нецелесообразной. Все-таки современные широкофюзеляжные лайнеры способны развивать сопоставимые скорости — 930-960 км/час против 1300-1500 км/час на сверхзвуке.
К тому же, повторюсь, какую-то часть полета сверхзвуковому самолету все равно придется преодолевать на дозвуковых скоростях, так что выигрыш во времени будет ощутимым только на протяженных маршрутах.
«СП»: — На сверхзвуковой бизнес-джет будет спрос за рубежом?
— Думаю, да — именно в нише самолетов для бизнеса. На массовый спрос, как на какой-нибудь «Боинг-737», понятно, рассчитывать не приходится.
«СП»: — Сверхзвуковой пассажирский самолет будет имиджевым для российского авиапрома?
— Я бы считал его сопутствующим проектом — каких-то прорывных решений в нем нет и быть не может. Но, безусловно, этот самолет позволит отработать технологии, компоновочные схемы, опробовать на практике ряд узлов и агрегатов, а главное — сделать значительный задел на будущее. В котором, уверен, сверхзвуковой пассажирской авиации еще предстоит сыграть видную роль.
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