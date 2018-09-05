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Мэттис намерен обсудить в Нью-Дели вопрос покупки Индией С-400
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Мэттис намерен обсудить в Нью-Дели вопрос покупки Индией С-400 

РИА Новости 23 часа назад
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что обсудит в Нью-Дели вопрос покупки Индией российских систем С-400.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис прибудут в среду в Нью-Дели для участия в первом министерском диалоге в формате «2+2».
"Определенно, вопрос С-400 будет поднят. Я ожидаю, что он будет поднят Индией. У нас очень открытый диалог. Я хочу вам напомнить, что свобода иногда означает, что страны не соглашаются друг с другом. Это не значит, что мы не можем быть партнерами. Это не означает, что мы не уважаем суверенитет наших стран. Так что я уверен, этот вопрос будет поднят", — сказал он журналистам на борту самолета. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Пентагона.
Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.
В конце марта замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.
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