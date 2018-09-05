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Практика контрбатарейной борьбы отработана на Черноморском флоте
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Практика контрбатарейной борьбы отработана на Черноморском флоте 

ТК «Звезда» + ещё 1 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова новую методику контрбатарейной борьбы отрабатывают не только в общевойсковых объединениях, но и на флоте.
Расчеты ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и артиллерийских орудий «Берег» соединения береговой обороны Черноморского флота отработали практику контрбатарейной борьбы в ходе двусторонних тактических учений на общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО) в районах Кубани и Крыма.
Схожие задачи с противоположной стороны выполнили экипажи кораблей Черноморского флота. В целях разведки огневых средств условного противника на учении активно применялись беспилотные летательные аппараты. Причем работа беспилотников была организована как с палубы кораблей, так и с берега. Кроме того, в интересах каждой стороны двусторонних маневров выполняли задачи экипажи разведывательной морской авиации бомбардировщиков Су-24МР.
По требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова новую методику контрбатарейной борьбы отрабатывают не только в общевойсковых объединениях, но и на флоте.
«Максимально сократить время разведки огневых средств противника, добиться стопроцентной эффективности поражения и оперативно сменить стартовые либо огневые позиции, в условиях всесторонней маскировки», — такие задачи определил командующий войсками ЮВО.
Задачи совершенствования контрбатарейной борьбы в системе разведывательно-огневых и ударных контуров стали основными на масштабном полевом выходе ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей ЮВО. В этом году более половины огневых задач артиллеристы округа в период полевого выхода выполнят в рамках двусторонних тактических учений общевойсковых и флотских подразделений.
В двусторонних тактических учениях береговой артиллерии и флота приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и было задействовано 4 корабля ЧФ и около 50 ракетных комплексов и артиллерийских орудий, а также две пары бомбардировщиков морской авиации.
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