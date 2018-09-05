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Оренбургская ракетная армия РВСН празднует годовщину
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Оренбургская ракетная армия РВСН празднует годовщину 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав объединения входят три ракетные дивизии, дислоцирующиеся в городах Ясный, Юрья и Нижний Тагил.
Сегодня 53 годовщина со дня образования Оренбургской ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), объединения, на территории которого проходит граница между Европой и Азией.
Оренбургская ракетная армия — единственная в мире осуществляет пуски межконтинентальных баллистических ракет с выводом космических аппаратов во внеземное пространство из позиционного района ракетной дивизии.
В состав объединения входят три ракетные дивизии, дислоцирующиеся в городах Ясный, Юрья и Нижний Тагил. На боевых постах ежесуточно несут дежурство около 2 тыс. стратегических ракетчиков на подвижных грунтовых ракетных комплексах «Тополь» и шахтного базирования «Воевода». Военнослужащие Оренбургской ракетной армии провели на боевом дежурстве свыше 19 тыс. суток с момента ее образования.
История армии неразрывно связана с 18-м отдельным ракетным корпусом, в который входили три ракетные дивизии и отдельный ракетный полк. Управление корпуса приступило к руководству подчиненными соединениями и воинскими частями 5 сентября 1965 г.
С марта 1970 г. отдельные ракетные корпуса были реорганизованы в армии. В июне 1970 г. на основании директивы главнокомандующего РВСН была сформирована ракетная армия с дислокацией управления в городе Оренбурге.
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