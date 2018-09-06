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В ОДКБ состоялась Стратегическая командно-штабная тренировка
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В ОДКБ состоялась Стратегическая командно-штабная тренировка 

ТК «Звезда» + ещё 1 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Стратегическая командно-штабная тренировка является первым этапом основного мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
В Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова состоялась стратегическая командно-штабная тренировка, в ходе которой применительно к условной военно-политической обстановке вырабатывались политико-дипломатические, военные и иные совместные меры по урегулированию кризисной ситуации в Центральноазиатском регионе.
На первом этапе отрабатывался комплекс мероприятий, направленных на предотвращение военного конфликта, на организацию применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и на отражение агрессии в условном государстве — члене ОДКБ. По условиям второго этапа, ОДКБ по Мандату Совета Безопасности ООН организовала и провела миротворческую операцию на территории государства, не являющегося членом Организации.
В течение двух суток должностные лица функциональных групп Центра кризисного реагирования ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств — членов Организации совместно вырабатывали предложения по нормализации обстановки и применению сил и средств коллективной безопасности для разрешения кризисной ситуации. Все предложения легли в основу проектов соответствующих решений уставных органов ОДКБ.
Подводя итоги стратегической командно-штабной тренировки, генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что предложения по формированию, перегруппировке и развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности отрабатывались с учетом реально существующих угроз в Центральноазиатском регионе.
«В контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направляемые в рамках тренировки для выполнения задач по предназначению, вошли силы и средства всех государств — членов ОДКБ», — сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ. — Участникам стратегической командно-штабной тренировки в целом удалось успешно выполнить задачи и отработать весь комплекс мероприятий по оперативной организации военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации».
Стратегическая командно-штабная тренировка является первым этапом основного мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ — совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018».
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