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Большие десантные корабли в ходе учений на Балтике отразили налет авиации
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Большие десантные корабли в ходе учений на Балтике отразили налет авиации 

ТАСС 5 сентября 2018
КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Большие десантные корабли «Королев», «Александр Шабалин» и «Минск», задействованные в учениях разнородных сил Балтийского флота, артиллерией отразили налет авиации условного противника, сообщил в среду журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"В одном из морских полигонов в Балтийском море корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей (БДК) «Королев», «Александр Шабалин» и «Минск» успешно отработала задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника", — сказал он, отметив, что в роли условного противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации флота.
В ходе выполнения поставленных задач экипажами БДК были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение и уничтожены огнем из артиллерийских установок АК-176.
Завершающим этапом боевой учебы группы десантных кораблей станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи кораблей также проведут условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией и реактивных комплексов «Гроза».
Как сообщалось ранее, к тактическим учениям разнородных сил Балтийской военно-морской базы, морская часть которых проходит в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море, привлечены 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Учения продлятся до конца недели.
Большие десантные корабли проекта 775 «Королев», «Александр Шабалин» и «Минск» предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.
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