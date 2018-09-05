Более 3,5 тыс. спортивно-массовых мероприятий прошло в Центральном военном округе с начала года

В частности, было проведено четыре чемпионата округа: по военному пятиборью — в Тольятти , футболу — в Екатеринбурге , военному троеборью — в Рощинском и легкоатлетическому кроссу — в Самаре

С начала текущего года в Центральном военном округе (ЦВО) прошло более 3,5 тыс. спортивно-массовых мероприятий. В частности, было проведено четыре чемпионата округа: по военному пятиборью — в Тольятти, футболу — в Екатеринбурге, военному троеборью — в Рощинском и легкоатлетическому кроссу — в Самаре. В них приняли участие более 250 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.