Ещё
В Севастопольской бухте прошли учения по противодействию подводным диверсантам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Севастопольской бухте прошли учения по противодействию подводным диверсантам 

RT на русском + ещё 1 5 сентября 2018
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева.
По его словам, цель блокировали в акватории бухты, но условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС).
В занятиях принимали участие около 60 человек, а также четыре катера типа «Грачонок» и «Раптор».
Ранее сообщалось, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заступившие на боевое дежурство в районе Керчи, начали плановую боевую учёбу.
Также немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.
RT на русском: последние новости
В Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО В Минобороны России анонсировали брифинг по учениям «Восток-2018» Учения «Восток-2018» не затронут Курильские острова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей298
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу715
На Россию надвигается апокалипсис94
Вдова Захарченко выступила с заявлением230
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение