Глубокое погружение: кадры форсирования реки на танках Т-80

На подмосковном полигоне Головеньки танкисты отработали преодоление водной преграды.

Тренировку по форсированию реки на «реактивных» танках Т-80 провели танкисты Западного военного округа на подмосковном полигоне Головеньки.

По условиям тренировки экипажам предстояло подготовить свои машины к преодолению водной преграды по дну. Танкисты проверили герметичность всех люков и установили на моторный отсек специальные трубы-воздуховоды. Они обеспечивали приток воздуха к турбине Т-80 и выхлоп из нее, когда танк полностью скрывается под водой.

После этого экипажи погрузились в танки, на «малом газу» заехали в воду и, преодолев реку по дну на шестиметровой глубине, выехали на противоположном берегу.

Сразу после преодоления водной преграды, танкисты направили свои машины на полигон, где потренировались в стрельбе по воздушным и наземным мишеням.