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Глубокое погружение: кадры форсирования реки на танках Т-80
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Глубокое погружение: кадры форсирования реки на танках Т-80 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
На подмосковном полигоне Головеньки танкисты отработали преодоление водной преграды.
Тренировку по форсированию реки на «реактивных» танках Т-80 провели танкисты Западного военного округа на подмосковном полигоне Головеньки.
По условиям тренировки экипажам предстояло подготовить свои машины к преодолению водной преграды по дну. Танкисты проверили герметичность всех люков и установили на моторный отсек специальные трубы-воздуховоды. Они обеспечивали приток воздуха к турбине Т-80 и выхлоп из нее, когда танк полностью скрывается под водой.
После этого экипажи погрузились в танки, на «малом газу» заехали в воду и, преодолев реку по дну на шестиметровой глубине, выехали на противоположном берегу.
Сразу после преодоления водной преграды, танкисты направили свои машины на полигон, где потренировались в стрельбе по воздушным и наземным мишеням.
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