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Помогла «Синяя птица»: на Южном Урале отработали спасение космонавтов, приземлившихся на воду
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Помогла «Синяя птица»: на Южном Урале отработали спасение космонавтов, приземлившихся на воду 

74.ru 5 сентября 2018
Фото: 74.ru
Учения максимально приблизили к реальным условиям
В Челябинской области прошли уникальные учения по спасению космонавтов, приземлившихся на озеро. В операции принимали участие специалисты Роскосмоса и Росавиации.
— Первыми на место прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица». При помощи специального крана они эвакуировали капсулу с условным экипажем на сушу, специалисты Роскосмоса извлекли их из объекта, а медицинские специалисты оказали им первую помощь, — сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Космонавтов эвакуировали с помощью вертолёта
Спасатели-парашютисты отработали приземление на водную поверхность и совместно с экипажем вертолёта Ми-8 эвакуировали космонавтов при помощи грузоподъёмного устройства.
Учения были максимально приближены к реальным. К отработке действий привлекались более 100 человек, было задействовано свыше 10 единиц авиационной техники — самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.
В учения задействовали самолёты Ан-26 и вертолёты Ми-8  Как подчеркнули в минобороны, реальная спасательная операция предстоит службам 4 октября. В Казахстане состоится посадка корабля «Союз МС-08».
В августе на Южном Урале прошли масштабные учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия». Самые взрывные фото смотрите в нашем репортаже.
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