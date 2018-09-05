Помогла «Синяя птица»: на Южном Урале отработали спасение космонавтов, приземлившихся на воду

Учения максимально приблизили к реальным условиям

Росавиации. Челябинской области прошли уникальные учения по спасению космонавтов, приземлившихся на озеро. В операции принимали участие специалисты Роскосмоса

— Первыми на место прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица». При помощи специального крана они эвакуировали капсулу с условным экипажем на сушу, специалисты Роскосмоса извлекли их из объекта, а медицинские специалисты оказали им первую помощь, — сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Космонавтов эвакуировали с помощью вертолёта

Спасатели-парашютисты отработали приземление на водную поверхность и совместно с экипажем вертолёта Ми-8 эвакуировали космонавтов при помощи грузоподъёмного устройства.

Учения были максимально приближены к реальным. К отработке действий привлекались более 100 человек, было задействовано свыше 10 единиц авиационной техники — самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.

В учения задействовали самолёты Ан-26 и вертолёты Ми-8 Как подчеркнули в минобороны , реальная спасательная операция предстоит службам 4 октября. В Казахстане состоится посадка корабля «Союз МС-08».