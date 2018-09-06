Ещё
На Урале отработали спасение космонавтов, приземлившихся на воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале отработали спасение космонавтов, приземлившихся на воду 

ТК «Звезда» + ещё 1 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Настоящая спасательная операция запланирована на четвертое октября, когда на корабле «Союз МС-08» вернутся космонавт Роскосмоса и два астронавта NASA.
Спасательная служба Центрального военного округа провела учения в Челябинской области, в ходе которых был эвакуирован условный экипаж космического корабля «Союз».
Так, предполагаемый экипаж МКС приземлился на воду на территории Южного Урала, а на его спасение прибыли эвакуационные машины «Синяя птица». После чего специалисты успешно эвакуировали капсулу с условными космонавтами из корабля. Далее по плану следовало оказание необходимой медицинской помощи врачами, которые заведомом ждут экипаж на берегу.
Помимо этого, было организовано учение спасателей-парашютистов, которые приземлились на воду с вертолета и отработали эвакуацию при помощи грузоподъемного устройства.
В учении были задействованы не только военнослужащие, но и специалисты Роскосмоса, а также Росавиации.
Настоящая спасательная операция запланирована на четвертое октября, когда состоится посадка корабля «Союз МС-08».
ТК «Звезда»: последние новости
F-22 ВВС США взяли на сопровождение Ту-95МС ВКС РФ в небе над Арктикой В Подмосковном Алабине пройдут мероприятия в честь 72-й годовщины учреждения Дня танкиста Рождение корвета: как строят корабли-невидимки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка166
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию438
Президент Ирана обратился с призывом к России110
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение