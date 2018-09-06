На Урале отработали спасение космонавтов, приземлившихся на воду

Настоящая спасательная операция запланирована на четвертое октября, когда на корабле «Союз МС-08» вернутся космонавт Роскосмоса и два астронавта NASA

Спасательная служба Центрального военного округа провела учения в Челябинской области , в ходе которых был эвакуирован условный экипаж космического корабля «Союз».

Так, предполагаемый экипаж МКС приземлился на воду на территории Южного Урала, а на его спасение прибыли эвакуационные машины «Синяя птица». После чего специалисты успешно эвакуировали капсулу с условными космонавтами из корабля. Далее по плану следовало оказание необходимой медицинской помощи врачами, которые заведомом ждут экипаж на берегу.

Помимо этого, было организовано учение спасателей-парашютистов, которые приземлились на воду с вертолета и отработали эвакуацию при помощи грузоподъемного устройства.

В учении были задействованы не только военнослужащие, но и специалисты Роскосмоса, а также Росавиации

Настоящая спасательная операция запланирована на четвертое октября, когда состоится посадка корабля «Союз МС-08».