Ещё
Пекин сделал Лондону представление из-за инцидента в Южно-Китайском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пекин сделал Лондону представление из-за инцидента в Южно-Китайском море 

РИА Новости + ещё 11 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ПЕКИН, 6 сен — РИА Новости. Китай сделал Великобритании строгое представление в связи с проходом британского военного корабля близ спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай сделал Великобритании строгое представление и призывает Лондон прекратить подобные действия, чтобы избежать нанесения ущерба двусторонним отношениям", — заявила дипломат.
По ее словам, «Китай намерен предпринимать все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета».
Она также добавила, что 31 августа военный корабль Albion вошел в территориальные воды КНР без разрешения китайской стороны, китайские военные провели идентификацию, сделали предупреждение британскому судну с требованием покинуть указанную акваторию.
"Острова Сиша (Парасельские острова) являются территорией КНР, мы выступаем против подобных действий, которые противоречат международному и китайскому законодательству", — сказала Хуа Чуньин.
Ранее стало известно, что инцидент с британским военным судном произошел в конце августа этого года. Агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что корабль британских ВМС прошел в непосредственной близости от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, чтобы продемонстрировать право на «свободу навигации».
Парасельские острова (Сиша — кит.) контролируются Китаем, но на них также предъявляют претензии Вьетнам и Тайвань. Десантный корабль Albion совершил демарш несколько дней назад по пути следования из Японии в Ханой, где пришвартован в настоящее время, сообщили источники.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй Что стоит за "ультиматумом" Максаковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей270
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу688
На Россию надвигается апокалипсис94
Вдова Захарченко выступила с заявлением230
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение