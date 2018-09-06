Пекин сделал Лондону представление из-за инцидента в Южно-Китайском море

"Китай сделал Великобритании строгое представление и призывает Лондон прекратить подобные действия, чтобы избежать нанесения ущерба двусторонним отношениям", — заявила дипломат.

По ее словам, «Китай намерен предпринимать все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета».

Она также добавила, что 31 августа военный корабль Albion вошел в территориальные воды КНР без разрешения китайской стороны, китайские военные провели идентификацию, сделали предупреждение британскому судну с требованием покинуть указанную акваторию.

"Острова Сиша (Парасельские острова) являются территорией КНР, мы выступаем против подобных действий, которые противоречат международному и китайскому законодательству", — сказала Хуа Чуньин.

Ранее стало известно, что инцидент с британским военным судном произошел в конце августа этого года. Агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что корабль британских ВМС прошел в непосредственной близости от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, чтобы продемонстрировать право на «свободу навигации».

Парасельские острова (Сиша — кит.) контролируются Китаем, но на них также предъявляют претензии Вьетнам и Тайвань. Десантный корабль Albion совершил демарш несколько дней назад по пути следования из Японии в Ханой, где пришвартован в настоящее время, сообщили источники.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.