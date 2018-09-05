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Теплогенерирующие объекты в зоне ответственности Северного флота готовы к отопительному сезону
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Теплогенерирующие объекты в зоне ответственности Северного флота готовы к отопительному сезону 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
На территории Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми успешно подготовлены к предстоящему отопительному сезону 206 котельных и 25 центральных тепловых пунктов.
206 котельных и 25 центральных тепловых пунктов, обеспечивающих отоплением объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота на территории Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми, успешно подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Также проверены на готовность к зиме около 2 тыс. объектов жилищно-казарменного фонда и более 900 километров сетей теплоснабжения.
За время подготовки к отопительному сезону военными коммунальщиками было выполнено техническое обслуживание основного оборудования теплогенерирующих объектов, проведены гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность. Выполнен текущий ремонт и проведена частичная замена 72 систем насосного оборудования и 159 котлов, заменено 7,8 километров тепловых сетей.
В филиале ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту создан аварийный запас трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования.
В работе уже находятся 42 котельные, подающие горячую воду и отопление на социально-значимые объекты. С 31 августа подключены к теплу школы, детские сады и медицинские учреждения, за обеспечение которых отвечает жилищно-коммунальное управление Северного флота, в том числе и Мурманское нахимовское военно-морское училище.
В связи с тёплой погодой по 167 котельным проводится мониторинг температуры наружного воздуха для принятия решения о начале отопительного сезона.
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