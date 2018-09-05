Ещё
ОДК примет участие в «Гидроавиасалоне-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОДК примет участие в «Гидроавиасалоне-2018» 

Ростех 5 сентября 2018
Фото: Ростех
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) примет участие в двенадцатой международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», которая состоится с 6 по 9 сентября в Геленджике. Корпорация представит двигатели различного назначения — для гражданской авиации, для боевых самолетов и БПЛА.
На стенде ОДК будут представлены двигатели SaM146, РД-33МК и ТРДД-50АТ.
SaM146 — интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. SaM146 производится рыбинским «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн»).
«ОДК-Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя и его испытания, Safran Aircraft Engines — за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.
В мае этого года «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines в ходе Петербургского международного экономического форума заключили рамочное соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для ремоторизированной версии самолета-амфибии Бе-200.
Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33МК является модификацией базового двигателя РД-33. Двигатель обладает повышенной тягой, оснащен современной цифровой системой автоматического управления, существенно увеличен ресурс за счет применения модернизированной системы охлаждения турбин. Благодаря РД-33МК самолет может осуществлять взлет с палубы авианесущих кораблей, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. Разработчик — петербургское АО «ОДК-Климов», производитель — московское АО «ММП имени В. В. Чернышева».
Двигатель ТРДД-50АТ предназначен для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения. Основными требованиями к подобным двигателям являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность. Напомним, что ранее на базе «ОДК-Сатурн» была успешно реализована программа импортозамещения малоразмерных двигателей.
На «Гидроавиасалоне-2018» представители ОДК также примут участие в деловой программе и проведут переговоры с заказчиками и потенциальными партнерами.
Ростех: последние новости
Новейшая гражданская техника «Вертолетов России» – на «Гидроавиасалоне-2018» «Вертолеты России» передали ГТЛК медицинский Ми-8АМТ Беспилотник «Калашникова» признан лучшим инновационным продуктом «Армии-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей298
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу715
На Россию надвигается апокалипсис94
Вдова Захарченко выступила с заявлением230
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение