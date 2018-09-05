ОДК примет участие в «Гидроавиасалоне-2018»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) примет участие в двенадцатой международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», которая состоится с 6 по 9 сентября в Геленджике . Корпорация представит двигатели различного назначения — для гражданской авиации, для боевых самолетов и БПЛА.

На стенде ОДК будут представлены двигатели SaM146, РД-33МК и ТРДД-50АТ.

SaM146 — интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. SaM146 производится рыбинским «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн»).

«ОДК-Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя и его испытания, Safran Aircraft Engines — за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.

В мае этого года «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines в ходе Петербургского международного экономического форума заключили рамочное соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для ремоторизированной версии самолета-амфибии Бе-200.

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33МК является модификацией базового двигателя РД-33. Двигатель обладает повышенной тягой, оснащен современной цифровой системой автоматического управления, существенно увеличен ресурс за счет применения модернизированной системы охлаждения турбин. Благодаря РД-33МК самолет может осуществлять взлет с палубы авианесущих кораблей, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. Разработчик — петербургское АО «ОДК-Климов», производитель — московское АО «ММП имени В. В. Чернышева».

Двигатель ТРДД-50АТ предназначен для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения. Основными требованиями к подобным двигателям являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надежность. Напомним, что ранее на базе «ОДК-Сатурн» была успешно реализована программа импортозамещения малоразмерных двигателей.

На «Гидроавиасалоне-2018» представители ОДК также примут участие в деловой программе и проведут переговоры с заказчиками и потенциальными партнерами.