Нетаньяху: Израиль не даст Ирану создать военные базы в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. / ТАСС /. Израиль не позволит Ирану и связанным с Тегераном группировкам создавать военные базы в Сирии и производить там высокоточное оружие.

Об этом заявил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Израиль полон решимости не дать Ирану и его сателлитам создать военные базы в Сирии. Мы прилагаем все усилия для этого, а также для того, чтобы не допустить попыток [Тегерана] производить высокоточное оружие в близлежащих и отдаленных [от Израиля] областях", — сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила его пресс-служба.