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С поисково-спасательной группой ЦВО проведено уникальное учение по эвакуации приземлившихся на воду космонавтов
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С поисково-спасательной группой ЦВО проведено уникальное учение по эвакуации приземлившихся на воду космонавтов 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу мероприятия, экипаж МКС приземлился на середину озера на Южном Урале. Первыми на помощь прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица», экипажи которых эвакуировали на сушу капсулу с «космонавтами».
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Челябинской области эвакуировала экипаж условного космического корабля «Союз», приземлившего на воду.
В уникальном учении, которое было максимально приближено к реальным событиям, приняли участие военнослужащие поисково-спасательной службы, специалисты Роскосмоса и Росавиации.
По замыслу мероприятия, экипаж Международной космической станции (МКС) приземлился на середину озера на Южном Урале. Первыми на помощь прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица», экипажи которых при помощи специального крана эвакуировали на сушу капсулу с находящимися в ней «космонавтами». Специалисты Роскосмоса извлекли условных космонавтов из объекта, а медицинские специалисты оказали им первую помощь.
Также в ходе учения спасатели-парашютисты выполнили приземление на водную поверхность и совместно с экипажем вертолёта Ми-8 отработали эвакуацию космонавтов при помощи грузоподъёмного устройства.
К учению привлекались более 100 человек, было задействовано свыше 10 единиц авиационной техники — самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.
Следующая реальная спасательная операция назначена на 4 октября — в Казахстане состоится посадка корабля «Союз МС-08».
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