НАТО накаляет обстановку информационными атаками 

Продвижение войск НАТО к границам России — это давление и информационные атаки со стороны североатлантического альянса. Прямого конфликта не будет, потому как США не ставит такой цели. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Если США будут действовать, то другим образом, а самое главное, что характерно для американцев, чужими руками и под чужими флагами», — сказал Хатылев.
По мнению эксперта, самая тяжелая ситуация сложится, если «вырастет напряженность на Украине», пишет «ПолитЭксперт».
Ранее News.ru сообщал, что Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США через НАТО продолжает продвигаться к российским границам, из-за чего растет вероятность военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном.