НАТО накаляет обстановку информационными атаками

Продвижение войск НАТО к границам России — это давление и информационные атаки со стороны североатлантического альянса. Прямого конфликта не будет, потому как США не ставит такой цели. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Если США будут действовать, то другим образом, а самое главное, что характерно для американцев, чужими руками и под чужими флагами», — сказал Хатылев.

По мнению эксперта, самая тяжелая ситуация сложится, если «вырастет напряженность на Украине», пишет «ПолитЭксперт».