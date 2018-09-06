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В Каспийском море в рамках специальных учений малый ракетный корабль «Углич» пополнил запас «Калибров»
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В Каспийском море в рамках специальных учений малый ракетный корабль «Углич» пополнил запас «Калибров» 

ТК «Звезда» + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения МТО ЮВО, дислоцированные в Дагестане, отработали порядок доставки боеприпасов и ракетного вооружения на боевые корабли в район выполнения учебно-боевых задач.
На специальном учении подразделений МТО Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане был отработан порядок доставки боеприпасов и ракетного вооружения на боевые корабли в район выполнения учебно-боевых задач. Пополнение в море ракетного боезапаса «Калибр» на малый ракетный корабль «Углич», обеспечил ошвартованный по борту военный транспорт ВТР-79.
В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А. Дворникова в соединениях и воинских частях округа в период с 20 августа по 15 сентября проводятся двусторонние ротные тактические учения совместно с тактико-специальными учениями родов войск. Ежедневно в учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники.
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