Ещё
Экипажи подлодок Черноморского флота на учениях отработали пополнение боезапаса в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи подлодок Черноморского флота на учениях отработали пополнение боезапаса в море 

ТАСС + ещё 4 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников проверил готовность боевых кораблей и подводных лодок Черноморского флота к выполнению боевых задач в условиях автономного плавания, сообщает в субботу пресс-служба ЮВО.
Ранее аналогичные учения были проведены с кораблями Каспийской флотилии, в ходе которых малый ракетный корабль «Углич» пополнил запас крылатых ракет «Калибр», а ракетный корабль «Татарстан» принял топливо с борта морского танкера в море.
"В рамках специального учения экипажи боевых кораблей и подводных лодок отработали прием материальных ресурсов и пополнение боезапаса в открытом море в сложных гидрометеорологических условиях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Черном море моряки организовали перегрузку торпед, зарядили пусковые установки ракетами и приняли на борт от судов обеспечения запасы воды, продовольствия и ГСМ.
Учения проводились в период с 3 по 8 сентября на территории пяти регионов — в Волгоградской и Астраханской областях, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму. В них приняли участие около 5 тыс. военнослужащих и было задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе боевые корабли и суда обеспечения, самолеты и вертолеты.
ТАСС: последние новости
ВМФ РФ начнет получать торпеды улучшенного качества в 2019 году Корабли ВМФ поразили условные цели и отразили атаку подлодки на учениях в Средиземноморье Трофейное оружие из Сирии показали на форуме "Армия-2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing14
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум454
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева145
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море205
США удивили неожиданным решением по Сирии488
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение