Экипажи подлодок Черноморского флота на учениях отработали пополнение боезапаса в море

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 сентября. / ТАСС /. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников проверил готовность боевых кораблей и подводных лодок Черноморского флота к выполнению боевых задач в условиях автономного плавания, сообщает в субботу пресс-служба ЮВО.

Ранее аналогичные учения были проведены с кораблями Каспийской флотилии, в ходе которых малый ракетный корабль «Углич» пополнил запас крылатых ракет «Калибр», а ракетный корабль «Татарстан» принял топливо с борта морского танкера в море.

"В рамках специального учения экипажи боевых кораблей и подводных лодок отработали прием материальных ресурсов и пополнение боезапаса в открытом море в сложных гидрометеорологических условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черном море моряки организовали перегрузку торпед, зарядили пусковые установки ракетами и приняли на борт от судов обеспечения запасы воды, продовольствия и ГСМ.

Учения проводились в период с 3 по 8 сентября на территории пяти регионов — в Волгоградской и Астраханской областях, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму. В них приняли участие около 5 тыс. военнослужащих и было задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе боевые корабли и суда обеспечения, самолеты и вертолеты.