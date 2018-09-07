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Ракетчики и артиллеристы ЧФ начали лагерный сбор на пяти полигонах Крыма и Кубани
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Ракетчики и артиллеристы ЧФ начали лагерный сбор на пяти полигонах Крыма и Кубани 

RT на русском + ещё 4 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетчики и артиллеристы береговых войск Черноморского флота начали лагерный сбор на пяти полигонах Крыма и Краснодарского края, сообщает «Новый Севастополь».
«Одновременно на пяти полигонах армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове и Краснодарского края, проводятся занятия по управлению артиллерийским огнём, высадке воздушного и морского десанта, а также двусторонние тактические учения между ротными и бригадными подразделениями», — заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
По его словам, в учениях задействованы более полутора тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц военной и специальной техники.
Как отметил Рулев, кульминацией сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб, выброской воздушного десанта с самолётов Ил-76 и высадкой БТР-82А с больших десантных кораблей.
Сбор продлится до 5 октября.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне.
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