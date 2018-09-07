Более 1,5 тыс. артиллеристов береговых войск Черноморского флота приступили к проведению лагерного сбора

Кульминацией сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб, выброской воздушного и морского десанта.

На общевойсковых полигонах Крыма и Кубани начались масштабные лагерные сборы, в которых принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии (РВиА) береговых войск Черноморского флота (ЧФ).

Одновременно на пяти полигонах армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове и Краснодарского края, проводятся занятия по управлению артиллерийским огнём, высадке воздушного и морского десанта, а также двусторонние тактические учения между ротными и бригадными подразделениями.

Задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», миномёты «Сани» и «Поднос», а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб, выброской воздушного десанта с самолётов Ил-76 и высадкой БТР-82А с морским десантом на плав с больших десантных кораблей для захвата побережья.

Лагерный сбор продлится до 5 октября.