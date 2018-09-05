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«Балы» и «Бастионы» ЧФ провели контрбатарейную борьбу
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«Балы» и «Бастионы» ЧФ провели контрбатарейную борьбу 

Российская Газета 5 сентября 2018
Фото: Российская Газета
На двусторонних тактических учениях на Кубани и в Крыму противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», а также береговые артиллерийские орудия «Берег» отработали контрбатарейную борьбу, передает ТАСС.
— Расчеты ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и артиллерийских орудий «Берег» соединения береговой обороны Черноморского флота отработали практику контрбатарейной борьбы в ходе двусторонних тактических учений на общевойсковых полигонах Южного военного округа в районах Кубани и Крыма. Схожие задачи с противоположной стороны выполнили экипажи кораблей Черноморского флота, — сообщат агентство со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Отмечается, что на учении активно применялись беспилотные летательные аппараты для разведки огневых средств условного противника. Беспилотники запускались с берега и с палубы кораблей. Воздушную поддержку учений обеспечили разведывательные самолеты Су-24МР морской авиации ЧФ.
В двусторонних тактических учениях береговой артиллерии и флота задействованы более 1000 военнослужащих, четыре корабля и около 50 ракетных комплексов и артиллерийских орудий, а также две пары бомбардировщиков морской авиации.
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