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«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника
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«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника 

Lenta.ru 5 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Частная китайская ракета SQX-1Z впервые стартовала, запустив в суборбитальное пространство сразу три спутника CubeSat, сообщает Xinhua. Один из аппаратов уже спустился на землю при помощи парашюта, два других после завершения миссии на орбите также должны приземлиться.
Пуск произведен 5 сентября с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу на северо-западе Китая). Старт предполагал отработку технологий SQX-1Z. Полет ракеты длился более 460 секунд, носитель достиг высоты 108 километров.
Ракету SQX-1Z предполагается использовать для выведения на орбиту малых спутников и космического туризма. Твердотопливный носитель, созданный компанией i-Space, в длину достигает 9,5 метра. Диаметр ракеты — 1,4 метра. Максимальная скорость полета достигает 1,6 километра в секунду, высота полета — 175 километров.
В апреле i-Space запустила суборбитальную ракету Hyperbola-1S.
В мае китайская компания Lingtai Kongjian провела испытательный запуск первой в КНР коммерческой ракеты-носителя (серии One Space, OS-X). Всего в частном ракетостроении в Китае насчитывается около 60 компаний.
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