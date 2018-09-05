На улице Адмирала Макарова заработал спортивно-стрелковый тир

«В тире каждый желающий может попробовать свои силы в стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, лука и арбалета, а также в метании ножей. Посетители получат возможность заниматься практической и пулевой стрельбой, готовиться к сдаче нормативов ГТО и пристреливать собственное оружие», — сообщается на сайте центра.

Тренировки и стрельбы проводят опытные и квалифицированные инструкторы.

Адрес морского центра ДОСААФ: улица Адмирала Макарова, дом 4. (мю)