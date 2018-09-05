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На улице Адмирала Макарова заработал спортивно-стрелковый тир
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На улице Адмирала Макарова заработал спортивно-стрелковый тир 

Управа района Войковский 5 сентября 2018
Фото: Управа района Войковский
Спортивно-стрелковый тир заработал на базе Московского морского центра ДОСААФ России.
«В тире каждый желающий может попробовать свои силы в стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, лука и арбалета, а также в метании ножей. Посетители получат возможность заниматься практической и пулевой стрельбой, готовиться к сдаче нормативов ГТО и пристреливать собственное оружие», — сообщается на сайте центра.
Тренировки и стрельбы проводят опытные и квалифицированные инструкторы.
Адрес морского центра ДОСААФ: улица Адмирала Макарова, дом 4. (мю)
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