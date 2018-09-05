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Адмирал Комоедов рассказал о перспективах Военно‐морского флота РФ
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Адмирал Комоедов рассказал о перспективах Военно‐морского флота РФ 

360tv.ru 5 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ РФ, адмирал Владимир Комоедов заявил, что Россия успешно преодолела порожденные украинской политикой проблемы и готова вернуться в открытый океан. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Успехи украинского флота не видны — они ходят на остатках советского наследия, только чтоб свой флаг продемонстрировать, но при этом рвутся в океан», — обратил внимание Комоедов.
По данным информагентства, после прекращения сотрудничества с украинским предприятием «Зоря — Машпроект» в 2014 году, где со времен Союза изготовляли газотурбинные морские установки для российских военных кораблей, РФ, в отличие от Незалежной, быстро решила возникшие задачи.
По мнению Комоедова, как только газотурбинные двигатели из Рыбинска заменят украинские, появится возможность открыто заявить, что порожденные киевским режимом вызовы — это «дела давно минувших дней».
«Скоро рыбинские морские турбины пойдут на очень хорошем качественном уровне, так как надо было учесть все: опыт конструкторов СССР, опыт Украины, довести их до технического совершенства», — подчеркнул адмирал.
По его словам, для России вопрос океанского флота остается сложным с экономической точки зрения, поскольку нигде, кроме Камчатки, у РФ нет выходов к открытому океану.
«Тем не менее, мы помним, что угроза с океана нарастает, но пока господство в Атлантике и Тихом океане остается за США. Сейчас нам надо стиснуть зубы, оценить свои экономические возможности, а потом подумать, как вернуться в океан — это непростая задача», — подытожил Комоедов.
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